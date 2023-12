Manchester United x Nottingham Forest: onde assistir, horários e escalações pela Premier League

O Manchester United e o Nottingham Forest se enfrentam neste sábado, 30, às 14h30, no Estádio City Grounds, na Inglaterra. A partida é válida pela 20º rodada da Premier League.

Os Foresters estão atualmente na 16ª posição da tabela, acumulando 17 pontos, enquanto os Diabos Vermelhos estão em sexto lugar, com 31 pontos.

O Nottingham Forest surpreendeu ao garantir uma vitória improvável e muito celebrada contra o Newcastle, fora de casa, com um impressionante 3 a 1, destacando-se o hat-trick do centroavante Chris Wood. Esse resultado permitiu à equipe sair da zona de rebaixamento da Premier League ao final do turno. Outro jogador em destaque nos Foresters foi o brasileiro Murillo, demonstrando segurança na defesa e contribuindo com uma bela assistência para o terceiro gol.

O Manchester United está buscando que a emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Aston Villa represente uma virada definitiva na temporada. Apesar de importantes ausências - incluindo a de Casemiro - os Diabos Vermelhos conseguiram a virada com os gols de Garnacho e o primeiro gol de Hojlund na Premier League.

Provável escalação do Manchester United

Onana; Dalot, Varane, Jonny Evans, Reguilon; Mainoo, McTominay; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

Técnico: Erik Ten Hag.

Provável escalação do Nottingham Forest

​Turner; Neco Williams, Boly, Murillo, Toffolo; Mangala, Danilo; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Chris Wood.

Técnico: Nuno Espírito Santo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United pela Premier League?

O jogo deste sábado às 14h30, entre Manchester United x Nottingham Forest terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Manchester United?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.