Esporte

Manchester United x Liverpool: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

O jogo acontece no estádio Old Trafford, na Inglaterra, pela 35ª rodada da Premier League

Alexis Mac Allister, do Liverpool: time enfrenta o Manchester United neste domingo, 3 (Sebastian Frej/Getty Images)

Alexis Mac Allister, do Liverpool: time enfrenta o Manchester United neste domingo, 3 (Sebastian Frej/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 3 de maio de 2026 às 10h21.

Manchester United e Liverpool vão se enfrentar neste domingo, 3, no estádio Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra, pela 35ª rodada da Premier League.

A partida está marcada para às 11h30 (horário de Brasília).

Como chegam Manchester United e Liverpool?

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Manchester United busca se consolidar entre os líderes do campeonato. O time está na terceira posição, com 61 pontos, e busca abrir uma vantagem sobre os concorrentes para garantir um vaga na Champions League.

O técnico Michael Carrick não poderá contar com Lisandro Martínez, que cumpre o último jogo de suspensão.

Já o Liverpool vem de três vitórias seguidas, com 58 pontos no campeonato. Enquanto busca se firmar no G4, a equipe do técnico Arne Slot tem baixas importantes: Alisson, Mamardashvili, Salah e Ekitiké ficarão de fora do jogo deste domingo.

Que horas assistir à Manchester United x Liverpool?

A partida acontece às 11h30, do horário de Brasília, neste domingo, 3.

Onde assistir à Manchester United x Liverpool?

O jogo será transmitido no Disney+.

Prováveis escalações

Manchester United

Lammens; Dalot, Maguire, Heaven e Mazraoui; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Matheus Cunha, Mbeumo e Sesko.

Liverpool

Woodman, Jones, Konaté, Van Dijk e Robertson;Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch, Wirtz, Gakpo e Frimpong; Isak.

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