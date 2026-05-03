Manchester United x Liverpool: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Manchester United e Liverpool vão se enfrentar neste domingo, 3, no estádio Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra, pela 35ª rodada da Premier League.

A partida está marcada para às 11h30 (horário de Brasília).

Como chegam Manchester United e Liverpool?

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Manchester United busca se consolidar entre os líderes do campeonato. O time está na terceira posição, com 61 pontos, e busca abrir uma vantagem sobre os concorrentes para garantir um vaga na Champions League.

O técnico Michael Carrick não poderá contar com Lisandro Martínez, que cumpre o último jogo de suspensão.

Já o Liverpool vem de três vitórias seguidas, com 58 pontos no campeonato. Enquanto busca se firmar no G4, a equipe do técnico Arne Slot tem baixas importantes: Alisson, Mamardashvili, Salah e Ekitiké ficarão de fora do jogo deste domingo.

Que horas assistir à Manchester United x Liverpool?

A partida acontece às 11h30, do horário de Brasília, neste domingo, 3.

Onde assistir à Manchester United x Liverpool?

O jogo será transmitido no Disney+.

Prováveis escalações

Manchester United

Lammens; Dalot, Maguire, Heaven e Mazraoui; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Matheus Cunha, Mbeumo e Sesko.

Liverpool

Woodman, Jones, Konaté, Van Dijk e Robertson;Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch, Wirtz, Gakpo e Frimpong; Isak.