Manchester United x Liverpool: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Alexis Mac Allister, do Liverpool: time enfrenta o Manchester United neste domingo, 3 (Sebastian Frej/Getty Images)
Repórter
Publicado em 3 de maio de 2026 às 10h21.
Manchester United e Liverpool vão se enfrentar neste domingo, 3, no estádio Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra, pela 35ª rodada da Premier League.A partida está marcada para às 11h30 (horário de Brasília).
Vindo de duas vitórias consecutivas, o Manchester United busca se consolidar entre os líderes do campeonato. O time está na terceira posição, com 61 pontos, e busca abrir uma vantagem sobre os concorrentes para garantir um vaga na Champions League.
O técnico Michael Carrick não poderá contar com Lisandro Martínez, que cumpre o último jogo de suspensão.
Já o Liverpool vem de três vitórias seguidas, com 58 pontos no campeonato. Enquanto busca se firmar no G4, a equipe do técnico Arne Slot tem baixas importantes: Alisson, Mamardashvili, Salah e Ekitiké ficarão de fora do jogo deste domingo.
A partida acontece às 11h30, do horário de Brasília, neste domingo, 3.
O jogo será transmitido no Disney+.
Lammens; Dalot, Maguire, Heaven e Mazraoui; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Matheus Cunha, Mbeumo e Sesko.
Woodman, Jones, Konaté, Van Dijk e Robertson;Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch, Wirtz, Gakpo e Frimpong; Isak.