Manchester United x Everton: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Manchester United e o Everton se enfrentam nesta segunda-feira, 24, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Inglês e terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.
Invicto há cinco partidas na temporada, o Manchester United chega pressionado após dois empates consecutivos na Premier League. Os resultados atrapalharam a escalada dos Red Devils na tabela, que iniciaram a rodada na sétima colocação, com 18 pontos. Uma vitória em casa pode recolocar o time na zona de classificação para competições europeias.
Para o confronto em Old Trafford, o técnico Rúben Amorim terá desfalques importantes: o atacante Benjamin Sesko e o zagueiro Harry Maguire seguem fora por lesão. Do lado do Everton, que tenta se afastar da zona de rebaixamento, a aposta está no equilíbrio defensivo e na velocidade pelos lados do campo.
Prováveis escalações
Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)
- Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Diallo; Zirkzee.
Everton (Técnico: Sean Dyche)
- Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.
Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United x Everton hoje pelo Campeonato Inglês?
O jogo desta segunda-feira, 17h, entre Manchester United e Everton terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.
Como assistir online o jogo do Manchester United hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Disney+ (antigo Star+), plataforma de streaming do grupo ESPN.
