Manchester United x Everton: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Manchester United e Everton se enfrentam neste sábado, 9, às 09h30, no Estádio Old Trafford. A partida é válida pela 28º rodada da Premier League e terá transmissão do Star+.

Os times se enfrentaram 212 vezes na história, com vantagem dos Red Devils: são 94 vitórias e 70 derrotas, além de 48 empates. No último duelo, triunfo confortável do Manchester United por 3 a 0 no Goodison Park.

Na Premier League, o Manchester United chega de derrota por 3 a 1 no clássico com o Manchester City e o Everton perdeu para o West Ham pelo mesmo placar.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United x Everton hoje pela Premier League?

O jogo deste sábado, às 09h30 , entre Manchester United x Everton terá transmissão ao vivo na Star+.

Provável escalação do Manchester United

André Onana; Diogo Dalot, Raphael Varane, Harry Maguire e Victor Lindelof; Casemiro e Kobbie Mainoo; Antony, Bruno Fernandes e Alejandro Garnacho; Marcus Rashford.

Técnico: Erik Ten Hag.

Provável escalação do Everton

Jordan Pickford; Ben Godfrey, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite e Vitaliy Mykolenko; Jack Harrison, James Garner, Amadou Onana e Dwight McNeil; Abdoulaye Doucouré; Calvert-Lewin.