Manchester United x Chelsea: onde assistir e horário pela Premier League

Partida entre Manchester United x Chelsea é válida pela 5ª rodada da Premier League 2025/26

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 06h00.

Última atualização em 20 de setembro de 2025 às 10h49.

O Manchester United e Chelsea se enfrentam neste sábado, 20, às 13h30, no estádio Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra. A partida é válida pela 5ª rodada da Premier League e terá transmissão no Disney+.

A crise no Manchester United parece não ter fim. Em mais uma temporada sob o comando de Ruben Amorim, os Red Devils seguem pressionados em busca de resultados.

O time venceu somente uma partida nesta edição da Premier League e ocupa o 14º lugar, com apenas quatro pontos. Além disso, a equipe vem de uma derrota por 3 a 0 para o City, no Etihad Stadium, com direito a show de Haaland.

Dessa maneira, Ruben Amorim está pressionado no cargo, e o dono do United foi de helicóptero até o CT do clube para conversar pessoalmente com o treinador. O técnico segue com alguns problemas no elenco. Lisandro Martínez, lesionado, é baixa confirmada, enquanto Matheus Cunha, Mason Mount e Dalot aparecem como dúvidas.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United x Chelsea hoje pela Premier League?

O jogo deste sábado, 13h30, entre o Manchester United e Chelsea terá transmissão ao vivo no Disney+.

Como assistir online o jogo do Manchester United x Chelsea hoje?

Você pode assistir à partida online pela Disney+.

Prováveis escalações:

  • Manchester United: Lammers; Yoro, De Ligt e Shaw; Mazraoui (Dalot), Casemiro, Bruno Fernandes e Dorgu; Mbeumo, Sesko (Matheus Cunha) e Diallo. Técnico: Ruben Amorim.
  • Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Pedro Neto, João Pedro e Garnacho. Técnico: Enzo Maresca.
