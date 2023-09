Manchester United x Brighton: onde assistir, horários e escalações do jogo pela Premier League

Manchester United e Brighton se enfrentam neste sábado, 16, às 11h, no estádio Old Trafford, na cidade de Manchester, na Inglaterra. A partida é válida pela 5º rodada da Premier League.

As expectativas são altas para os dois times, pois o Manchester United e o Brighton tiveram bons desempenhos com muitos gols em suas primeiras partidas no campeonato.

Por outro lado, o Manchester começou a Premier League com falhas no ataque que deixaram os torcedores frustrados. O time teve duas vitórias e duas derrotas em quatro rodadas. Como o jogo deste sábado ocorrerá no Old Trafford, o elenco treinado por Erik Ten Hag pode se sentir mais confiante pois o estádio foi palco de diversas vitórias do time.

Provável escalação do Manchester United

Onana; Lindelöf, Dalot, Wan-Bissaka, Martínez, Eriksen, Casemiro, Fernandes, Martial, Rashford e Mount.

Técnico: Erik ten Hag.

Provável escalação do Brighton

Verbruggen; Veltman, Dunk, Lamptey, van Hecke, Groß, March, Gilmour, Mitoma, João Pedro e Fati.

Técnico: Roberto De Zerbi.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Manchester United x Brighton da Premier League hoje

O jogo deste sábado às 11h entre Manchester United x Brighton terá transmissão ao vivo na Star+.

Como assistir o jogo do Manchester United online?

A partida será transmitida pela Star+.

Quais são os próximos jogos do Manchester United?