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Manchester United x Brentford: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

Terceiro colocado, United pode abrir vantagem decisiva; Brentford mira vaga europeia inédita

Manchester United: time joga nesta segunda-feira, às 16h, no horário de Brasília (Action Images/John Sibley/Reuters)

Manchester United: time joga nesta segunda-feira, às 16h, no horário de Brasília (Action Images/John Sibley/Reuters)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 27 de abril de 2026 às 05h28.

O Manchester United recebe o Brentford nesta segunda-feira, 27, às 16h, no horário de Brasília, em Old Trafford, pela 34ª rodada da Premier League.

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