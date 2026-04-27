Manchester United x Brentford: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

O United ocupa a terceira posição, com 58 pontos, e busca consolidar a vaga na próxima Champions League. Desde que assumiu o comando interino em 13 de janeiro, após a demissão de Ruben Amorim, Michael Carrick soma 28 pontos — o melhor desempenho da competição no período.

A equipe vem de vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea, em Stamford Bridge, com gol de Matheus Cunha. Um novo triunfo pode deixar o clube a seis pontos de garantir matematicamente a classificação para a Champions.

O retrospecto recente contra o Brentford, porém, serve de alerta. O United perdeu os dois últimos confrontos diretos, incluindo a derrota por 3 a 1 no primeiro turno desta temporada.

Do outro lado, o Brentford aparece na nona colocação, com 48 pontos, e ainda busca a primeira participação europeia de sua história. A equipe comandada por Keith Andrews não vence há seis partidas, todas empatadas.

O destaque segue sendo o atacante Igor Thiago, com 21 gols na competição — o principal artilheiro fora do G4 da liga.

Desfalques e escalações

No Manchester United, Maguire retorna de suspensão e deve formar a zaga com Ayden Heaven. Lisandro Martínez cumpre suspensão, enquanto De Ligt (costas) e Dorgu (lesão muscular) seguem fora.

No Brentford, Fábio Carvalho, Janelt, Henderson e Rico Henry continuam no departamento médico.

Manchester United (Técnico: Michael Carrick)

Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Luke Shaw; Casemiro, Mainoo; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Sesko.

Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Luke Shaw; Casemiro, Mainoo; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Sesko. Brentford (Técnico: Keith Andrews)

Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Ouattara, Jensen, Yarmolyuk, Damsgaard; Schade, Igor Thiago.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).