Manchester United x Bournemouth: onde assistir e horário do jogo pela Premier League Summer Series

O Manchester United e Bournemouth se enfrentam nesta quarta-feira, 30 de julho, às 22h30, no Soldier Field, em Chicago, pela Premier League Summer Series, em um amistoso preparatório para a temporada.

Após uma vitória suada sobre o West Ham na estreia da sequência de amistosos, o Manchester United volta a campo mais confiante e com a expectativa de consolidar o novo estilo de jogo sob o comando de Rúben Amorim.

A atuação no primeiro tempo foi um alento para os torcedores que ainda digerem a decepção da última temporada, quando os Red Devils terminaram apenas em 15º lugar na Premier League. Bruno Fernandes, autor dos dois gols no jogo passado, segue como referência em um time que deve manter a base ofensiva com Matheus Cunha e Rasmus Højlund. A rotação promovida por Amorim no jogo anterior sugere novas oportunidades para nomes como Diogo Dalot, Luke Shaw e Harry Maguire, enquanto o treinador tenta ajustar a equipe antes da estreia oficial na temporada.

Já o Bournemouth chega para o jogo com um time sólido, que busca melhorar sua performance nesta temporada. O técnico Andoni Iraola conta com jogadores como Billing, Scott e o atacante Evanilson, que será uma peça chave no ataque da equipe.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United x Bournemouth pela Premier League Summer Series?

O jogo desta quarta-feira, 22h30, entre Manchester United e Bournemouth terá transmissão ao vivo no ESPN 4 e Disney+.

Qual horário do jogo entre Manchester United e Bournemouth pela Premier League Summer Series?

A partida será às 22h30, no Soldier Field, em Chicago.

Como assistir online o jogo do Manchester United x Bournemouth hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+.

Prováveis escalações do Manchester United e Bournemouth