Manchester United x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Partida entre Manchester United x Arsenal é válida pela Premier League

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 09h20.

O Manchester United e o Arsenal se enfrentam neste domingo, 17, às 12h30 (horário de Brasília), no estádio Old Trafford, em Manchester, pela rodada da Premier League. O clássico inglês terá transmissão ao vivo na ESPN e no streaming Disney+.

O United chega pressionado após oscilar no início da temporada e aposta no talento de Bruno Fernandes para voltar a vencer diante da torcida. Já o Arsenal, embalado pelas vitórias recentes, tenta assumir a ponta da tabela com a força ofensiva de Saka, Martinelli e Gyokeres.

Onde assistir ao vivo o jogo Manchester United x Arsenal hoje pela Premier League?

O clássico deste domingo, às 12h30, entre Manchester United e Arsenal terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+.

Como assistir online o jogo Manchester United x Arsenal hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+.

Prováveis escalações de Manchester United x Arsenal

  • Manchester United: Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Matheus Cunha, Sesko.
  • Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Gabriel Martinelli.
