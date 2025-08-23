Manchester City x Tottenham: Onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Repórter
Publicado em 23 de agosto de 2025 às 08h41.
O Manchester City recebe o Tottenham neste sábado, 23 de agosto, às 8h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela Premier League. A partida será transmitida ao vivo pelo ESPN e Disney+.
O Manchester City vem de uma goleada por 4 a 0 contra o Wolverhampton e chega embalado para o confronto. Sob o comando de Pep Guardiola, a equipe busca continuar sua sequência invicta na liga e manter a melhor campanha desde abril. No entanto, o time ainda lida com alguns desfalques no elenco e um histórico recente de dificuldades contra os Spurs.
Já o Tottenham também tem motivo para confiança após uma estreia empolgante sob o comando de Thomas Frank. Os Spurs venceram o Burnley por 3 a 0 com grande atuação de Richarlison, que marcou dois gols, e de Mohammed Kudus, que deu duas assistências. O time tentará seguir o bom começo de temporada e, além de buscar uma vitória importante, quer repetir a goleada histórica de 4 a 0 sobre o City, conquistada na última temporada.
A partida entre Manchester City e Tottenham, neste sábado, 23 de agosto, às 8h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo ESPN e Disney+.
Você pode assistir à partida online pelo Disney+ ou ESPN, através dos respectivos aplicativos ou sites.
Trafford; Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri; Bernardo, Gonzalez; Bobb, Reijnders, Marmoush; Haaland.
Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Porro, Bentancur, Palhinha, Spence; Sar, Kudus; Richarlison.