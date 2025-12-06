Manchester City x Sunderland: onde assistir, horário e escalações da Premier League

O Manchester City recebe o Sunderland neste sábado, 6 de dezembro, às 12h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 15ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

O City chega motivado, após assumir a vice-liderança da competição com 28 pontos, cinco atrás do líder Arsenal. A vantagem sobre o Aston Villa, terceiro colocado, é de apenas um ponto.

A equipe de Pep Guardiola vem de uma vitória eletrizante por 5 a 4 sobre o Fulham, no meio de semana, e busca continuar sua perseguição ao topo da tabela.

Para o duelo deste sábado, Guardiola pode realizar algumas alterações na escalação, visando a partida decisiva contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões. Durante a coletiva de imprensa, o treinador confirmou que Rodri estará fora do jogo, assim como Kovacic, que segue em tratamento médico.

Já o Sunderland, surpreende nesta temporada e ocupa a 6ª posição com 23 pontos, após empatar 1 a 1 com o Liverpool em Anfield. O técnico Régis Le Bris tem duas baixas para o confronto: o zagueiro Aji Alese, que ainda não estreou, e o volante Habib Diarra, em recuperação de lesão.

Onde assistir ao vivo Manchester City x Sunderland hoje pela Premier League?

O jogo deste sábado, às 12h, entre Manchester City e Sunderland terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Prováveis escalações de Manchester City x Sunderland

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola):

Sunderland (Técnico: Régis Le Bris):

