Manchester City x Salford: onde assistir e horário do jogo pela Copa da Inglaterra

O Manchester City enfrenta o Salford neste sábado, 11 de janeiro, às 14h45 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN e Disney+.

O Manchester City, atual campeão da Premier League, entra em campo como amplo favorito e busca avançar na competição. Já o Salford, da League Two, espera surpreender com uma atuação histórica e eliminar um dos gigantes do futebol inglês.

A partida promete ser emocionante, com times que estão em momentos muito distintos no cenário do futebol.

Onde assistir ao vivo o jogo Manchester City x Salford hoje pela Copa da Inglaterra?

O jogo deste sábado, 14h45, entre Manchester City x Salford terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Manchester City x Salford hoje?

Você pode assistir à partida online pelo aplicativo Disney+ ou pelo Globoplay, que retransmite a programação da ESPN.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.