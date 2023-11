Manchester City x RB Leipzig: onde assistir, horários e escalações pela Champions League

O Manchester City e RB Leipzig se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 17h, no Ettihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. A partida é válida pelao Grupo G da 5º rodada da Champions League.

O confronto entre Manchester City e RB Leipzig é crucial para determinar o líder do grupo. O time da casa está na primeira posição, com 12 pontos e um aproveitamento de 100% na competição. Enquanto isso, os visitantes ocupam o segundo lugar, somando nove pontos, e têm a chance de igualar a pontuação do líder para decidir a liderança na última rodada. Ambas as equipes já garantiram vaga nas oitavas de final.

O Manchester City não conquistou vitórias nos últimos dois jogos e chega após dois empates no Campeonato Inglês, contra Chelsea e Liverpool.

Por outro lado, o RB Leipzig vem de uma derrota no Campeonato Alemão, onde está na quinta posição com um desempenho equilibrado. O técnico Marco Rose enfatizou que a equipe buscará surpreender o atual campeão da Champions.

Provável escalação do Manchester City

Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké e Akanji; Rodri, Bernardo Silva e Ávarez; Doku, Foden e Haaland.

Técnico: Pep Guardiola.

Provável escalação do RB Leipzig

​Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba e Raum; Haidara, Schlager, Forsberg e Xavi Simons; Sesko e Openda.

Técnico: Marco Rose.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City pela Champions League?

O jogo desta terça-feira, às 17h, entre Manchester City x RB Leipzig terá transmissão ao vivo na HBO Max.

Como assistir online o jogo do Manchester City?

Você pode assistir a partida online pela HBO Max.

Qual é o próximo jogo do Manchester City?