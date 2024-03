Manchester City x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Manchester City e Manchester United se enfrentam neste domingo, 3, às 12h30, no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. A partida é pela 27ª rodada do Campeonato e terá transmissão da ESPN e Star+.

No confronto inaugural entre as equipes na Premier League, em outubro do ano passado, o City saiu vitorioso ao derrotar o United por 3 a 0, no icônico Old Trafford. Os gols da partida, válida pela 10ª rodada do torneio, foram marcados pelo artilheiro Haaland em duas ocasiões, além de Foden.

Na segunda posição da Premier League com 59 pontos, o City necessita cumprir sua obrigação em casa e conquistar a vitória sobre o rival para continuar perseguindo o líder Liverpool, que já triunfou na rodada, ampliando a vantagem para quatro pontos no topo da competição. Sob a direção de Pep Guardiola, a equipe vem ostentando uma sequência de três vitórias consecutivas e mantém invencibilidade há 18 partidas nesta temporada.

Por outro lado, o Manchester United encontra-se na sexta posição da tabela, totalizando 44 pontos, oito a menos que o Aston Villa (52), que está na primeira posição do G4, garantindo assim uma vaga na próxima temporada da Champions League. A equipe comandada por Erik ten Hag vem de uma vitória na Premier League e busca agora estabelecer uma sequência positiva no torneio.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City x Manchester United hoje pela Premier League?

O jogo deste domingo, 3, às 12h30 , entre Manchester City e Manchester United terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Manchester City x Manchester United hoje?

Você pode assistir a partida online através da ESPN e Star+.

Provável escalação do Manchester City

Ederson; Akanji, Ruben Dias e Aké; Rodri e John Stones; Bernardo Silva, Julián Álvarez, De Bruyne e Phil Foden; Haaland

Provável escalação do Manchester United

Onana; Diogo Dalot, Victor Lindelof, Raphael Varane e Amrabat; Kobbie Mainoo e Casemiro; Antony, Garnacho e Bruno Fernandes; Marcus Rashford