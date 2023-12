Manchester City x Luton Town: onde assistir, horários e escalações pela Premier League

O Manchester City e o Luton Town se enfrentam neste domingo, 10, às 11h, no Estádio Cívitas Metropolitano. A partida é válida pela 16º rodada da Premier League.

O time anfitrião ocupa a 18ª posição na tabela, acumulando 9 pontos, enquanto os Citizens, com 30 pontos, estão em 4º lugar.

O Luton Town retornou à zona de rebaixamento da Premier League após a vitória do Everton e possui a terceira defesa mais vazada da competição. Apesar desse cenário, a equipe do sudeste do país ofereceu resistência na derrota para o favorito Arsenal, marcando três gols através de Osho, Adebayo e Ross Barkley. Todos eles devem ser titulares no confronto contra o atual tricampeão inglês.

O Manchester City está enfrentando uma rara sequência sem vitórias na competição, algo incomum considerando os últimos três anos. A equipe, atual campeã europeia e que buscará o título do Mundial de Clubes em breve, foi amplamente superada pelo Aston Villa, sofrendo uma derrota por 1 a 0. Haaland busca marcar seu 15º gol, aumentando a distância para Salah, seu principal concorrente pela artilharia.

Provável escalação do Manchester City

Ederson; Walker, Rúben Dias e Aké; Stones e Rodri; Bernardo Silva, Álvarez, Foden e Grealish; Haaland.

Provável escalação do Luton Town

Kaminski; Bell, Osho e Mengi; Ogbene, Barkley, Mpanzu e Doughty; Townsend, Adebayo e Morris.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City pela Premier League?

O jogo deste domingo, às 11h, entre Luton Town x Manchester City terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Manchester City?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Qual é o próximo jogo do Manchester City?