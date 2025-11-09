Manchester City x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Manchester City e o Liverpool se enfrentam neste domingo, 9 de novembro, às 13h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. O confronto encerra a 11ª rodada da Premier League 2025/26 e terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Vivendo uma sequência positiva, o City chega embalado por três vitórias consecutivas em todas as competições. A mais recente foi o expressivo triunfo por 4 a 1 sobre o Borussia Dortmund, pela Champions League. O time comandado por Pep Guardiola, que atinge a marca histórica de 1.000 jogos como treinador, ocupa a vice-liderança da Premier League com 19 pontos, seis atrás do Arsenal, e precisa vencer para seguir na cola do líder.

Do outro lado, o Liverpool de Arne Slot também busca somar pontos importantes para se manter entre os primeiros colocados. A equipe aposta na intensidade ofensiva e na boa fase de jogadores como Salah e Wirtz para bater o rival fora de casa. Para o clássico, o City tem o desfalque do meio-campista Kovacic, lesionado.

Onde assistir ao vivo o jogo Manchester City x Liverpool hoje pela Premier League?

O jogo deste domingo, às 13h30, entre Manchester City e Liverpool terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Manchester City x Liverpool hoje?

Você pode assistir à partida online pela plataforma de streaming Disney+, disponível para assinantes.

Prováveis escalações de Manchester City x Liverpool

Manchester City – Técnico: Pep Guardiola

Donnarumma; Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Bernardo Silva, González e Cherki; Doku, Foden e Haaland.

Liverpool – Técnico: Arne Slot

Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Szoboszlai e Gakpo.