Manchester City x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Manchester City e o Liverpool se enfrentam neste domingo, 9 de novembro, às 13h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. O confronto encerra a 11ª rodada da Premier League 2025/26 e terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.
Vivendo uma sequência positiva, o City chega embalado por três vitórias consecutivas em todas as competições. A mais recente foi o expressivo triunfo por 4 a 1 sobre o Borussia Dortmund, pela Champions League. O time comandado por Pep Guardiola, que atinge a marca histórica de 1.000 jogos como treinador, ocupa a vice-liderança da Premier League com 19 pontos, seis atrás do Arsenal, e precisa vencer para seguir na cola do líder.
Do outro lado, o Liverpool de Arne Slot também busca somar pontos importantes para se manter entre os primeiros colocados. A equipe aposta na intensidade ofensiva e na boa fase de jogadores como Salah e Wirtz para bater o rival fora de casa. Para o clássico, o City tem o desfalque do meio-campista Kovacic, lesionado.
Onde assistir ao vivo o jogo Manchester City x Liverpool hoje pela Premier League?
O jogo deste domingo, às 13h30, entre Manchester City e Liverpool terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.
Como assistir online o jogo Manchester City x Liverpool hoje?
Você pode assistir à partida online pela plataforma de streaming Disney+, disponível para assinantes.
Prováveis escalações de Manchester City x Liverpool
- Manchester City – Técnico: Pep Guardiola
Donnarumma; Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Bernardo Silva, González e Cherki; Doku, Foden e Haaland.
- Liverpool – Técnico: Arne Slot
Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Szoboszlai e Gakpo.
-
1/10
Atacante Victor Osimhen
(10º. Victor Osimhen - € 110 milhões)
-
2/10
(9º. Lautaro Martínez - € 110 milhões)
-
3/10
(8º. Jamal Musiala - € 110 milhões)
-
4/10
(7º. Florian Wirtz - € 110 milhões)
-
5/10
(6º. Phil Folden - € 130 milhões)
-
6/10
(5º. Bukayo Saka - € 130 milhões)
-
7/10
Real Madrid's Brazilian forward Vinicius Junior greets the audience prior the Spanish league football match between Real Madrid CF and Rayo Vallecano de Madrid at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on May 24, 2023. Vinicius drew global support after making a stand against racist abuse he received on May 21 from Valencia supporters at their Mestalla stadium. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)
(4º. Vinicius Júnior - € 150 milhões)
-
8/10
PARIS, FRANCE - MAY 13: Kylian Mbappé celebrate of Paris Saint-Germain in action during the French Ligue 1 soccer match between Paris Saint-Germain (PSG) and AC Ajaccio at Parc des Princes Stadium on May 13, 2023 in Paris, France. (Photo by Christian Liewig - Corbis/Corbis via Getty Images)
(3º. Kyllian Mbappé - € 180 milhões)
-
9/10
(2º. Erling Haaland - € 180 milhões)
-
10/10
LONDON, ENGLAND - MARCH 23: Jude Bellingham of England during the international friendly match between England and Brazil at Wembley Stadium on March 23, 2024 in London, England. (Photo by Marc Atkins/Getty Images) (Photo by Marc Atkins/Getty Images)
(Jude Bellingham)