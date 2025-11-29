Esporte

Manchester City x Leeds United: onde assistir, horário e escalações do Campeonato Inglês

Partida entre Manchester City e Leeds United será pela 13ª rodada do Campeonato Inglês

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 06h15.

O Manchester City recebe o Leeds United neste sábado, 29 de novembro, às 12h (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Com 22 pontos, o Manchester City ocupa a 3ª posição e busca reduzir a diferença para o líder Arsenal, que está sete pontos à frente. No entanto, para isso, precisa superar a desconfiança da torcida, que presenciou a derrota do time por 2 a 0 em casa para o Bayer Leverkusen, pela Liga dos Campeões, no meio de semana.

Do outro lado, o Leeds United busca reação. Com 11 pontos e na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, o time vem de uma derrota por 2 a 1, em casa, para o Aston Villa e precisa somar pontos para escapar da parte inferior da tabela.

Como chegam os times?

O Manchester City, com 22 pontos, está em 3º lugar e tenta reduzir a diferença de sete pontos para o líder Arsenal. Porém, o time precisa se recuperar emocionalmente da derrota inesperada para o Bayer Leverkusen, por 2 a 0, em casa, pela Liga dos Campeões.

O Leeds United ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 11 pontos. O time de Daniel Farke está em busca de uma reação após a derrota por 2 a 1 para o Aston Villa, também em casa.

Onde assistir ao vivo?

O jogo entre Manchester City e Leeds United terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).

Prováveis escalações

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola):

  • Gianluigi Donnarumma
  • Josko Gvardiol
  • Rúben Dias
  • Nico O’Reilly
  • Matheus Nunes
  • Nico González
  • Bernardo Silva
  • Phil Foden
  • Erling Haaland
  • Jérémy Doku
  • Rayan Cherki

Leeds United (Técnico: Daniel Farke):

  • Lucas Perri
  • Gabriel Gudmundsson
  • Pascal Struijk
  • Joe Rodon
  • Jayden Bogle
  • Ethan Ampadu
  • Anton Stach
  • Sean Longstaff
  • Lukas Nmecha
  • Noah Okafor
  • Brenden Aaronson
