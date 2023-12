Manchester City x Estrela Vermelha: onde assistir, horários e escalações pelo Champions League

O Manchester City e o Estrela Vermelha se enfrentam nesta quarta-feira, 13, às 14h45, no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado,na Sérvia. A partida é válida pela última rodada da fase de grupos da Champions League.

O confronto entre Estrela Vermelha e Manchester City, pelo Grupo A da UEFA Champions League, tem um cenário definido para ambas as equipes. O time sérvio está na última posição do grupo, com apenas um ponto conquistado, enquanto o Manchester City lidera com 15 pontos e já está garantido na primeira posição do grupo.

O Estrela Vermelha não tem chances de avançar para a Liga Europa, mesmo empatando em pontos com o Young Boys, pois o time suíço leva vantagem no confronto direto, o primeiro critério de desempate. Os sérvios também têm a terceira pior defesa do grupo, e Bukari é o artilheiro da equipe, com dois gols.

Por outro lado, o Manchester City, que já assegurou sua vaga nas oitavas de final, está utilizando esta partida como preparação antes do Mundial de Clubes da FIFA, na Arábia Saudita. Guardiola escalou uma equipe com muitos reservas, incluindo Matheus Nunes no meio-campo e Lewis na lateral-direita. Haaland será poupado devido a uma fissura no pé, e Julián Álvarez deve ser o atacante titular.

Com a situação definida para ambos os times, o jogo pode proporcionar uma oportunidade para os reservas mostrarem seu potencial, enquanto o Estrela Vermelha busca uma despedida honrosa na competição, mesmo já estando eliminado.

Provável escalação do Manchester City

Stefan Ortega; Rico Lewis, John Stones, Manuel Akanji, Sergio Gomez; Kalvin Phillips, Kovacic; Bobb, Matheus Nunes, Jack Grealish; Julián Alvarez.

Técnico: Pep Guardiola.

Provável escalação do Estrela Vermelha

Omri Glazer; Nedeljkovic, Djiga, Dragovic, Srdjan Mijailovic, Rodic; In-Beom, Marko Stamenic, Mirko Ivanic; Krasso, Osman Bukari.

Técnico: Barak Bakhar.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City pela Champions League?

O jogo desta quarta-feira, às 14h45, entre Estrela Vermelha x Manchester City terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo do Manchester City?

Você pode assistir a partida online pela HBO Max.