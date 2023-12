Manchester City x Crystal Palace: onde assistir, horários e escalações pela Premier League

O Manchester City e o Crystal Palace se enfrentam neste sábado, 16, às 12h, no Etihad Stadium, na Inglaterra. A partida é válida pela 17º rodada da Premier League.

O Manchester City se prepara para sua estreia no Mundial de Clubes da FIFA, enfrentando o Urawa Red Diamonds do Japão na próxima terça-feira, 19. Antes disso, porém, o time tem um confronto crucial contra o Crystal Palace na Premier League.

Após uma série de quatro jogos sem vitória na liga, algo raro desde a chegada de Guardiola ao clube, o City conquistou uma vitória contra o Luton Town fora de casa e busca emplacar outro triunfo para manter-se na disputa pelo título.

Atualmente, o City está na quarta posição da Premier League, com 33 pontos, quatro a menos que o líder Liverpool. Para o confronto deste sábado, Guardiola não poderá contar com o artilheiro Haaland, ainda em recuperação de lesão por estresse no pé, e com o atacante Doku, enfrentando problemas musculares. Além disso, o meio-campista De Bruyne permanece fora, se recuperando de uma cirurgia na coxa direita.

Já o Crystal Palace atravessa um momento oposto. O time se encontra na 15ª posição da Premier League e está lutando para se distanciar da zona de rebaixamento. Para o confronto fora de casa contra o Manchester City, o técnico Roy Hodgson não poderá contar com o atacante Jordan Ayew, expulso no último jogo contra o Liverpool, onde os londrinos foram derrotados por 2 a 1.

Provável escalação do Manchester City

Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké e Gvardiol; Matheus Nunes (Kovacic), Rodri e Foden; Grealish, Bernardo Silva e Julian Álvarez.

Técnico: Pep Guardiola.

Provável escalação do Crystal Palace

Johnstone; Ward, Andersen, Guehi e Clyne; Hughes, Richards e Lerma; Olise (Matheus França), Schlupp e Édouard.

Técnico: Roy Hodgson.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City pela Premier League?

O jogo deste sábado, às 12h, entre Manchester City x Crystal Palace terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do Manchester City?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

