Manchester City x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Manchester City e Chelsea se enfrentam neste sábado, 17, às 14h30, no Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra. A partida é pela 25ª rodada da Premier League e terá transmissão da ESPN e Star+.

Após vencer o Copenhagen no meio de semana pela Champions League, o City retoma as atenções ao Campeonato Inglês. Atual tri-campeão, a equipe disputa rodada a rodada a ponta da tabela desta com o Liverpool.

Do outro lado, o Chelsea, busca fora de Londres sua terceira vitória consecutiva. A equipe está na 10ª colocação e mira o G8 da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo Manchester City x Chelsea hoje pela Premier League?

O jogo deste sábado, 17, às 14h30 entre Manchester City e Chelsea terá transmissão ao vivo da ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do City hoje?

Você pode assistir a partida online através da ESPN e Star+.

Provável escalação do Manchester City

Ederson; Walker, Rúben Dias, Nathan Aké e Akanji; Rodri, De Bruyne e Foden; Alvarez, Doku e Haaland

Provável escalação do Chelsea

CPetrovic; Gusto, Disasi, Colwill e Chilwell; Caicedo e Enzo Fernandez; Palmer, Gallagher, Jackson e Nkunku.