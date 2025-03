Manchester City x Chelsea: onde assistir e horário pelo Campeonato Inglês Feminino

O Manchester City Feminino e o Chelsea Feminino se enfrentam neste domingo, 23 de março, às 11h30, no Etihad Stadium, em Manchester, pelo Campeonato Inglês Feminino (FA Women's Super League). A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+.

Ambas as equipes estão entre as favoritas ao título e buscam uma vitória crucial para seguir na briga pelas primeiras colocações. O Manchester City, com um elenco estrelado, terá o apoio da sua torcida, enquanto o Chelsea, atual campeão da competição, chega para manter sua hegemonia.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City Feminino x Chelsea Feminino hoje pelo Campeonato Inglês Feminino?

O jogo deste domingo, 23 de março, às 11h30, entre **Manchester City Feminino e Chelsea Feminino** terá transmissão ao vivo pela **ESPN** e **Disney+**.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.