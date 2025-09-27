Esporte

Manchester City x Burnley: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Partida entre Manchester City x Burnley é válida pela Premier League

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08h15.

Última atualização em 27 de setembro de 2025 às 08h38.

O Manchester City e o Burnley se enfrentam neste sábado, 27, às 11h, no Etihad Stadium, em Manchester, pela 6ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo no canal Xsports e no streaming Disney+.

O City ocupa a 9ª posição, com sete pontos em cinco jogos disputados, somando três vitórias e um empate nos últimos quatro compromissos. A equipe de Pep Guardiola vem de vitória sobre o Manchester United e empate diante do Arsenal, além de avanço na Copa da Liga. Até aqui, marcou 9 gols e sofreu 5.

O Burnley, recém-promovido à elite do futebol inglês, aparece na 16ª colocação com quatro pontos. O time de Scott Parker tem apenas uma vitória em cinco rodadas e acumula 5 gols marcados e 8 sofridos, sofrendo especialmente quando joga fora de casa.

Prováveis escalações:

  • Manchester City: Donnarumma; Lewis, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri; Bernardo, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
  • Burnley: Dubravka; Walker, Laurent, Ekdal, Esteve, Hartman; Tchaouna, Cullen, Ugochukwu, Anthony; Foster. Técnico: Scott Parker.

Onde assistir ao vivo o jogo Manchester City x Burnley hoje pela Premier League?

O jogo deste sábado, 11h, entre o Manchester City e o Burnley terá transmissão ao vivo no canal Xsports e no Disney+.

Como assistir online o jogo do Manchester City hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+.

