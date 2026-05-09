Manchester City x Brentford: horário e onde assistir ao jogo ao vivo pela Premier League

Manchester City e Brentford se enfrentam neste sábado, 9, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 36ª rodada da Premier League.

O confronto é importante para as duas equipes na reta final do Campeonato Inglês. Enquanto o City segue na disputa pelo título, o Brentford tenta se manter na zona de classificação para competições europeias.

Como chega o Manchester City para o jogo?

O Manchester City ocupa a segunda colocação da Premier League, com 71 pontos, cinco atrás do líder Arsenal, que tem um jogo a mais.

Uma vitória neste sábado pode reduzir a diferença para apenas dois pontos e aumentar a pressão sobre os Gunners, que entram em campo no domingo, 10, contra o West Ham.

Na rodada passada, a equipe comandada por Pep Guardiola empatou por 3 a 3 com o Everton.

O treinador indicou que o volante Rodri evolui na recuperação de uma lesão na virilha e pode retornar ao time.

Como chega o Brentford para o confronto?

O Brentford soma 51 pontos e ocupa a zona de classificação para a Conference League.

A equipe entra em campo tentando se manter entre os classificados para torneios europeus e sabe que um bom resultado fora de casa pode ser decisivo nesta reta final da temporada.

Onde assistir Manchester City x Brentford ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Disney+ (plano premium).

Que horas é o jogo Manchester City x Brentford hoje?

O jogo acontece às 13h30 (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Manchester City

Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e O’Reilly; Nico González e Bernardo Silva; Semenyo, Cherki e Doku; Haaland.

Brentford

Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins e Lewis-Potter; Yarmoliuk, Jensen, Damsgaard, Ouattara e Schade; Igor Thiago.