Manchester City x Bournemouth: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

A partida entre Manchester City e Bournemouth acontece neste domingo, 2 de novembro, às 13h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 10ª rodada da Premier League. A transmissão ao vivo será pela Disney+.
O City começou a rodada na quinta colocação, com 16 pontos, dois a menos que o próprio Bournemouth, que ocupa a vice-liderança da Premier League. Após a derrota fora de casa para o Aston Villa, o time comandado por Pep Guardiola busca uma resposta para sua torcida.
No meio de semana, o treinador poupou os titulares na vitória por 3 a 1 sobre o Swansea, pela Copa da Liga Inglesa, e agora terá força máxima disponível para este confronto direto na parte de cima da tabela.
Por outro lado, o Bournemouth faz uma campanha surpreendente e tenta manter o embalo fora de casa, mesmo enfrentando um dos favoritos ao título.
Onde assistir ao vivo o jogo Manchester City x Bournemouth hoje?
A partida entre Manchester City e Bournemouth, neste domingo, 2 de novembro, às 13h30 (de Brasília), será transmitida ao vivo pela Disney+.
Prováveis escalações de Manchester City x Bournemouth
Manchester City:
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Nico González (Rodri), Reijnders e Foden; Savinho, Haaland e Doku (Marmoush).
Técnico: Pep Guardiola
Bournemouth:
Petrovic; Jiménez (Adam Smith), Milosavljevic, Senesi e Truffert; Adams, Scott e Kluivert; Tavernier, Semenyo e Kroupi.
Técnico: Andoni Iraola
