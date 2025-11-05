Manchester City x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

O confronto entre Manchester City e Borussia Dortmund acontece nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 17h00 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. A partida é válida pela UEFA Champions League 2025/26. A transmissão ao vivo será feita pela TNT e HBO Max.
Manchester City e Borussia Dortmund fazem um duelo direto por posições na parte de cima da tabela da Champions. Ambos com sete pontos, o Borussia leva vantagem no saldo de gols e aparece na 6ª colocação, enquanto o City é o 7º.
O time inglês, comandado por Pep Guardiola, venceu o Villarreal na última rodada por 2 a 0, além de já ter superado o Napoli e empatado com o Monaco nesta fase.
Do lado alemão, o Dortmund chega motivado após vitórias sobre Copenhagen e Athletic Bilbao, e um empate contra a Juventus, mantendo-se firme na zona de classificação para os playoffs.
Onde assistir ao vivo o jogo Manchester City x Borussia Dortmund hoje?
A partida entre Manchester City e Borussia Dortmund, nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 17h00 (de Brasília), será transmitida ao vivo pela TNT e HBO Max.
Prováveis escalações de Manchester City x Borussia Dortmund
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol e O’Reilly; Nico González, Bernardo Silva e Phil Foden; Cherki (Savinho), Doku e Haaland.
Técnico: Pep Guardiola.
Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck e Bensebaini; Yan Couto, Nmecha, Jobe Bellingham e Svensson; Adeyemi (Beier), Julian Brandt (Chukwuemeka) e Guirassy.
Técnico: Edin Terzić.
-
1/10
Atacante Victor Osimhen
(10º. Victor Osimhen - € 110 milhões)
-
2/10
(9º. Lautaro Martínez - € 110 milhões)
-
3/10
(8º. Jamal Musiala - € 110 milhões)
-
4/10
(7º. Florian Wirtz - € 110 milhões)
-
5/10
(6º. Phil Folden - € 130 milhões)
-
6/10
(5º. Bukayo Saka - € 130 milhões)
-
7/10
Real Madrid's Brazilian forward Vinicius Junior greets the audience prior the Spanish league football match between Real Madrid CF and Rayo Vallecano de Madrid at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on May 24, 2023. Vinicius drew global support after making a stand against racist abuse he received on May 21 from Valencia supporters at their Mestalla stadium. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)
(4º. Vinicius Júnior - € 150 milhões)
-
8/10
PARIS, FRANCE - MAY 13: Kylian Mbappé celebrate of Paris Saint-Germain in action during the French Ligue 1 soccer match between Paris Saint-Germain (PSG) and AC Ajaccio at Parc des Princes Stadium on May 13, 2023 in Paris, France. (Photo by Christian Liewig - Corbis/Corbis via Getty Images)
(3º. Kyllian Mbappé - € 180 milhões)
-
9/10
(2º. Erling Haaland - € 180 milhões)
-
10/10
LONDON, ENGLAND - MARCH 23: Jude Bellingham of England during the international friendly match between England and Brazil at Wembley Stadium on March 23, 2024 in London, England. (Photo by Marc Atkins/Getty Images) (Photo by Marc Atkins/Getty Images)
(Jude Bellingham)