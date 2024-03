Manchester City x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O confronto é encarado como uma final antecipada pelas duas equipes, já que coloca frente a frente o líder (Arsenal) e o terceiro colocado (City). No entanto, em um dos embates mais importantes desta temporada, o técnico do City, Pep Guardiola, não poderá contar com dois de seus principais jogadores de defesa.

Tanto John Stones quanto Kyle Walker estão atualmente sob cuidados médicos do clube e ficarão de fora do duelo contra o Arsenal.

No momento, a liderança está nas mãos do Arsenal, com 64 pontos, à frente dos Reds apenas pelo critério de desempate. Logo atrás, com 63 pontos, está o City, que luta por um inédito tetracampeonato consecutivo, algo que nunca foi alcançado antes no futebol inglês.

Além da busca pelo tetra na Premier League, é importante destacar os outros títulos que o Manchester City almeja nesta temporada. Guardiola e sua equipe estão de olho tanto na Champions League quanto na Copa da Inglaterra.