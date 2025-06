Manchester City x Al Hilal: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Mundial de Clubes

O Manchester City e o Al Hilal se enfrentam nesta segunda-feira, 30, às 22h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. A partida é válida pelas oitavas de final do Mundial de Clubes e terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, DAZN e CazéTV.

Favorito ao título, o Manchester City chega embalado após golear a Juventus por 5 a 2, com mais uma atuação dominante sob o comando de Pep Guardiola. A equipe inglesa tem impressionado pela versatilidade tática, com jogadores como Haaland, Foden e Marmoush se destacando em um ataque móvel e criativo.

Do outro lado, o Al Hilal conta com um elenco estrelado, com nomes como Malcom, Marcos Leonardo, Renan Lodi e João Cancelo, e tenta surpreender o atual campeão europeu. A partida marca o reencontro entre Guardiola e Simone Inzaghi, que já se enfrentaram em outra final continental, com vitória do treinador espanhol.

Onde assistir ao vivo o jogo Manchester City x Al Hilal hoje pelo Mundial de Clubes?

O jogo desta segunda-feira, 30, às 22h, entre Manchester City x Al Hilal terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, DAZN e CazéTV.

Como assistir online o jogo Manchester City x Al Hilal hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, aplicativo e site da DAZN e canal da CazéTV no YouTube.

Prováveis escalações de Manchester City x Al Hilal

Manchester City : Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Akanji e Ait Nouri; Rodri, Gundogan e Bernardo Silva; Marmoush, Foden e Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Al Hilal: Bounou; João Cancelo, Koulibaly, Tambakti e Renan Lodi; Ruben Neves, Nasser Al-Dawsari e Milinkovic-Savic; Salem Al-Dawsari, Malcom e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi