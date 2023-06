Malta x Inglaterra hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Malta e Inglaterra se enfrentam neste sexta-feira, 16, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nacional, em Ta' Qali, Malta. A partida é válida pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024.

Sem grande tradição no futebol, Malta começou mal as Eliminatórias para a Euro 2024, com duas derrotas em dois jogos. Entretanto, na última semana, a seleção do pequeno país do Mar Mediterrâneo alcançou uma vitória em amistoso contra Luxemburgo.

A Inglaterra chega ao jogo desta sexta em muito boa fase. Eliminada nas quartas de final na Copa do Mundo do Catar 2022, a seleção inglesa perdeu apenas um dos últimos sete jogos que disputou, e é líder isolada do grupo C das Eliminatórias da Euro, tendo vencido todas as partidas até agora.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Malta x Inglaterra hoje

O jogo deste domingo às 15h45 entre Malta e Inglaterra terá transmissão ao vivo nos canais por assinatura da SporTV e Disney (ESPN/Star+).

Como assistir o jogo da Inglaterra online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela GloboPlay e Star+.