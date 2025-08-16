Mallorca x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do Campeonato Espanhol

Mallorca e Barcelona se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, às 14h30, no Estadio Mallorca Son Moix, em Palma de Mallorca. O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Após terminar na décima colocação na última edição de La Liga, o Mallorca tem como objetivo conseguir uma vaga em uma competição europeia nesta temporada. Para a estreia, o time não contará com Samu Costa. Além dele, Daniel Luna, Greif, Larin e Maffeo são dúvidas, pois estão em negociação com outros clubes.

Por outro lado, o Barcelona estreia na temporada com a missão de manter o título espanhol. Contudo, o time de Xavi enfrenta turbulências financeiras que impediram a inscrição de novos reforços, deixando a situação incerta, como a presença de Rashford na estreia. Além disso, o Barça não terá Lewandowski, lesionado, e também não poderá contar com Ter Stegen e Dani Rodríguez.

Prováveis escalações:

Mallorca (Técnico: Jagoba Arrasate)

Leo Román; Morey, Raíllo, Valjent e Mojica; Morlanes, Mascarell e Darder; Asano, Muriqi e Pablo Torre.

Barcelona (Técnico: Hans Flick)

Joan García; Koundé, Araújo, Cubarsí e Balde; De Jong, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres e Raphinha.

Onde assistir ao vivo o jogo Mallorca x Barcelona?

