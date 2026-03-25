Mais de um terço dos brasileiros já viu golpes relacionados a futebol

Os esportes, sobretudo o futebol, são parte central do lazer brasileiro, mas também um setor altamente rentável da economia do país. Apenas em 2023 o setor movimentou R$ 183,4 bilhões no Brasil, de acordo com o Ministério dos Esportes.

Com tanto capital envolvido e torcidas engajadas, atores de má fé veem oportunidade de lucrar nesse espaço. Na internet, 34% dos usuários brasileiros encontraram algum golpe relacionado ao futebol em 2024 e 2025, de acordo com um levantamento encomendado pela plataforma de cibersegurança NordVPN.

Entre aqueles que encontraram esse tipo de fraude, três em cada quatro (75%) disseram ter visto golpes de apostas. Ingressos falsos aparecem em 65% dos casos, enquanto produtos falsificados de futebol foram citados por 57%.

No total, 11% dos brasileiros afirmaram ter perdido dinheiro com golpes relacionados ao esporte. Entre as vítimas, as perdas mais comuns variaram entre R$ 251 e R$ 500. A maioria (58%) disse ter sido alvo quatro vezes ou mais, o que indica que os golpistas costumam voltar às mesmas pessoas após um primeiro golpe bem-sucedido.

Fraudes em apostas esportivas

O levantamento apontou que, entre as fraudes relacionadas às apostas esportivas, 53% dos usuários disseram ter sido vítimas de golpes com falsas dicas de apostas, nos quais pessoas prometem informações privilegiadas ou ganhos garantidos em troca de dinheiro.

Ofertas falsas de apostas em partidas de futebol foram citadas por 50%, seguidas por promoções de bônus que exigem pagamento antecipado (43%) e tentativas de phishing relacionadas a apostas (32%).

O Instagram foi o principal canal por onde esses golpes chegaram aos torcedores, com 51%, seguido pelo WhatsApp com 48%, Facebook com 35% e TikTok com 26%. Ou seja, canais de comunicação de uso generalizado pelas torcidas têm sido o principal ambiente em que fraudes estão presentes.

Esses dados convergem com as discussões dos últimos anos sobre o crescimento e a regulamentação das bets.

Segundo a consultoria internacional Regulus Partners, o Brasil é o quinto maior mercado no mundo para as apostas online. As estimativas apontavam que o setor iria arrecadar US$ 4,139 bilhões com consumo nacional em 2025.

No final de dezembro do ano passado, a Lei Complementar 224/25 foi aprovada. A norma corta benefícios fiscais e eleva a tributação sobre casas de apostas, fintechs e a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP).

Produtos e ingressos falsificados

Além das bets, a venda de ingressos e produtos falsificados de futebol foram citados por 65% e 57%, respectivamente, dos consultados pela pesquisa da NordVPN. Ambos setores também são responsáveis por parte significativa da economia que envolve o esporte no país.

O comércio de artigos esportivos é o componente mais rentável do setor, correspondendo a 52% do PIB da área por aqui(R$ 95,36 bilhões). Já as atividades recreativas geraram R$ 45,85 bilhões à economia brasileira, de acordo com o Ministério dos Esportes.