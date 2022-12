Maior torcida do Brasil na Copa? Indianos fazem música oficial para apoiar a seleção; veja o clipe

A paixão dos indianos pelo futebol brasileiro atingiu um novo nível nesta segunda-feira, 5. Os torcedores do Brazil Fans Kerala lançaram uma música com clipe oficial para apoiar a seleção brasileira nas oitavas de final contra a Coreia do Sul.

Nikhil Prabha, diretor musical da indústria cinematográfica da Índia, é cantor e compositor da música. “Esperamos que recebam essa canção de coração cheio”, diz o texto da publicação com o vídeo.

A torcida organizada do Brasil é de Kerela, um dos estados do sul da Índia. Os fãs do futebol brasileiro pintam suas casas com as cores do Brasil. Em entrevista ao portal G1, organizador da torcida, Nazar Pattithadam, disse que como a Índia não disputa grandes campeonatos, os indianos são apaixonados pelo futebol sul-americano.

Antes de começar o Mundial, os indianos viralizaram por "invadirem" o Catar com a camisa da seleção brasileira. O vídeo mostra vários indianos vestindo a camisa do Brasil, cantando e pulando.

Veja o clipe

Letra da música da Brazil Fans Kerala para a Seleção Brasielira

Galerias no Catar

viraram um mar amarelo

Canários esvoaçantes

demonstram orgulho

Nosso estilo de jogo

Corações roubados

Botas para serem amarradas e

ficarem prontas para uma batalha

Gols para serem conquistados na batalha do futebol

Muitos, muitos anos a serem conquistados, muitos e muitos títulos

O Mar Amarelo parece uma onda

Rodas de sambas e um festival de confiança

Lute do fundo do coração

Atrás das linhas da mente

Tiros feitos pelas pernas douradas

As redes estão cheias de gols, a luta começa aqui

ah Brasil!