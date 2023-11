Macedônia x Inglaterra: onde assistir, horários e escalações pelas Eliminatórias Eurocopa

A Inglaterra e a Macedônia se enfrentam nesta segunda-feira, 20, às 16h45, na Todor Proeski National Arena, em Escópia, na Macedônia do Norte. A partida é válida pela última rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa.

Como uma grande força do Grupo C desta competição, a Inglaterra se destaca como a líder, com 16 pontos. Por causa do bom desempenho de seu elenco ao longo do torneio, a seleção já garantiu a classificação para a próxima Eurocopa, que ocorrerá na Alemanha.

Enquanto isso, a Macedônia ocupa o quarto lugar no grupo com 7 pontos. Para esta equipe, vencer a Inglaterra significaria um feito considerável e inédito. Mas, essa chance é muito remota. Tanto que o seu elenco não está à altura dos rivais britânicos em habilidades de ataque e defesa.

Nesta sexta-feira, 17, a Macedônia encarou a Itália e foi derrotada por 5 a 2. Neste cenário, o fraco desempenho do time não contribui para boas expectativas no confronto contra a Inglaterra.

Provável escalação da Inglaterra

Johnstone; Walker, Guehi, Maguire, Trippier; Alexander-Arnold, Henderson, Gallagher; Bowen, Kane, Foden.

Técnico: Gareth Southgate.

Provável escalação da Macedônia

​Dimitrievski, Manev, Musliu, Serafimov, Ashkovski, Ademi, Atanasov, Alioski, Bardhi, Elmas e Trajkovski.

Técnico: Blagoja Milevski.

Onde assistir ao vivo o jogo da Inglaterra pelas Eliminatórias da Eurocopa?

O jogo desta segunda-feira, às 16h45 , entre Inglaterra x Macedônia terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo da Inglaterra?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.