Luta de Whindersson Nunes x King Kenny: veja horário e onde assistir ao vivo

O youtuber e comediante Whindersson Nunes sobe ao ringue pela terceira vez neste sábado, 15. Agora, ele enfrenta o também youtuber King Kenny, em Dublin, na Irlanda. As lutas são válidas pelo torneio High Stakes, que reúne figuras públicas e youtubers para lutarem boxe.

A primeira luta de Whindersson foi contra Popó Freitas, porém acabou perdendo. Porém, em abril, acabou vencendo o rapper polonês Filip “Filipek” Marcinek na segunda luta e garantiu sua vaga na semifinal.

Já King Kenny, após ser derrotado pelo brasileiro Thomas “Faze Temperrr” Oliveira, acumula três vitórias seguidas.

O que é o torneio High Stakes?

O High Stakes é um evento de boxe amador que é famoso nos Estados Unidos por contar com influenciadores e figuras públicas. O propósito do torneio é reunir figuras de sucesso tanto da TV quanto da internet para combates de boxe.

Que horas é a luta de Whindersson Nunes?

O evento começa às 15h deste sábado, 15. As lutas estão previstas para começarem 15h30.

Transmissão da luta de Whindersson Nunes

O canal Combate vai transmitir o evento a partir das 14h55 (Brasília) deste sábado, 15.

A TV Globo transmite a luta de Whindersson Nunes e outros momentos do evento logo após o Supercine.

As duas primeiras lutas ao vivo do card também estarão abertas no SporTV 3, no Combate.com e no YouTube e Facebook do Combate.

Whindersson Nunes vs. Popó

Essa não é a primeira vez que Whindersson sobe no ringue. O youtuber já enfrentou o ex-campeão mundial de boxe Popó Freitas no ano passado, mas acabou perdendo a luta.

Altura Whindersson Nunes

Whindersson Nunes tem 1.75 m e pesa 77 kg.

Agenda High Stakes - Boxe

15 de julho de 2023, às 15h (de Brasília), em Dublin (Irlanda)

CARD PRINCIPAL:

77kg: Whindersson Nunes x King Kenny

77kg: AnEnsonGib x Jarvis

63,5kg: Jully Poca x Elle Brooke

63,5kg: Emily Brooke x 6ar6ie6

CARD PRELIMINAR: