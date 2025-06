Los Angeles FC x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Mundial de Clubes 2025

O Los Angeles FC e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, 24 de junho, às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando, EUA. A partida é válida pelo Mundial de Clubes e terá transmissão ao vivo no DAZN, Globo, Sportv e CazéTV.

O Los Angeles FC garantiu sua vaga no torneio por meio dos play-offs da CONCACAF, mas não conseguiu desempenhar um bom futebol na fase de grupos. Com duas derrotas nas rodadas iniciais, 2 a 0 para o Chelsea e 1 a 0 para o Espérance, a equipe norte-americana já está eliminada e entra em campo apenas para encerrar sua participação com dignidade.

Por outro lado, o Flamengo, líder do Grupo D com duas vitórias, já está classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes. A equipe carioca venceu o Espérance por 2 a 0 e o Chelsea por 3 a 1, e mesmo que sofra uma derrota, deve manter a liderança do grupo devido ao saldo de gols superior.

Diante do cenário, é possível que o técnico Filipe Luís poupe alguns titulares, especialmente os jogadores pendurados com risco de suspensão, como Bruno Henrique, Erick Pulgar, Gerson e Plata.

Que horas é o jogo do Los Angeles FC x Flamengo hoje pelo Mundial de Clubes e onde assistir ao vivo?

O jogo desta terça-feira, 22h, entre Los Angeles FC e Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo e Sportv.

Como assistir online o jogo do Los Angeles FC x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pela DAZN, CazéTV e no Globoplay.

Quais são as prováveis escalações do jogo de hoje?