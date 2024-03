Londrina x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações do amistoso

Londrina e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 27, às 20h30, no Estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel no Paraná. A partida é um amistoso e será transmitido pela ESPN e Star+.

O Timão vem de vitória contra o São Bernardo pela Copa do Brasil e agora espera vencer novamente. A equipe entra em campo de forma oficial no confronto contra Racing no próximo dia 2, em jogo válido pela Sul-Americana.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians hoje pelo amistoso?

ESPN e Star+. O jogo desta quarta-feira entre Londrina e Corinthians será às 20h30 e terá transmissão na

Como assistir online o jogo do Corinthians hoje?

O jogo entre Londrina e Corinthians terá transmissão na plataforma de streaming Star+

Provável escalação do Londrina

Arthur; Thiago Ennes, João Maistro, Davi (Rayan) e Pedro Cacho; Marthã, Riquelmy e Rafael Longuine; Calyson, Everton e Iago Teles

Provável escalação do Corinthians

Cássio; Fagner, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto, Wesley e Pedro Raul