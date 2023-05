Liverpool x Tottenham; veja horário e onde assistir ao vivo

Liverpool e Tottenham se enfrentam neste domingo, 30, ao 12h30, no estádio Anfield, em Liverpool, na Inglaterra. A partida é válida pelo Campeonato Inglês.

Em confronto direto para uma possível vaga na Champions, Liverpool e Tottenham entram em campo buscando salvar a temporada. Após vencer o West Ham na rodada passada, o Liverpool quer manter a invencibilidade de cinco jogos.

Atualmente a equipe está em sétimo colocado no Campeonato Inglês e precisa vencer para sonhar como vaga direta na Liga Europa ou Champions League.

Do outro lado o Tottenham, que vem de empate heróico diante do Manchester United no meio de semana, também precisa vencer para sonhar com uma vaga na Champions. A equipe é a quinta colocada, seis pontos atrás do quarto, os mesmos Reds.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Liverpool x Tottenham hoje

O jogo deste domingo ao 12h30 entre Liverpool x Tottenham terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+

Como assistir o jogo Liverpool x Tottenham online

A partida será transmitida online através da plataforma Star+

Quais são os próximos jogos do Liverpool?

03/05 - Liverpool x Fulham - Campeonato Inglês

06/05 - Brentford x Liverpool - Campeonato Inglês

Quais são os próximos jogos do Tottenham?