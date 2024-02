Liverpool x Burnley: onde assistir, horários e escalações pela Premier League

O Liverpool e o Burnley se enfrentam neste sábado, 10, às 12h, no estádio Anfield Road, na Inglaterra. A partida é válida pela Premier League.

Qual é a situação do Liverpool?

O desfecho desta partida manteve a equipe de Anfield Road na posição de liderança, no entanto, a vantagem sobre o segundo colocado, o Manchester City, reduziu para apenas dois pontos. É importante observar que o City possui um jogo a menos devido à sua participação no Mundial de Clubes da FIFA, o que significa que eles têm a oportunidade de recuperar a liderança dependendo apenas de seus próprios resultados na Premier League.

Para o confronto contra o Burnley, o técnico Jurgen Klopp enfrentará a ausência do zagueiro Ibrahima Konaté, que foi expulso no último jogo contra o Arsenal e agora cumpre suspensão. Além disso, o zagueiro Joël Matip, o lateral-esquerdo Konstantinos Tsimikas, o meio-campista Stefan Bajčetić e o atacante Mohamed Salah ainda estão em processo de recuperação de lesões.

Por outro lado, há boas notícias com o retorno do volante Wataru Endo, que estava representando a seleção japonesa na Copa da Ásia. Outra novidade é a volta do meio-campista Thiago Alcântara, que fez uma breve participação nos minutos finais do último jogo contra o Arsenal, após ter ficado afastado dos gramados por quase um ano devido a uma lesão no quadril.

O que esperar do Burnley?

Em relação ao Burnley, o treinador Vincent Kompany enfrenta a ausência do meio-campista Nathan Redmond e do atacante Luca Koleosho, ambos indisponíveis devido a lesões. Além disso, o lateral-esquerdo Charlie Taylor e o defensor Jordan Beyer estão sob dúvida para o jogo.

Os Clarets não estão tendo uma campanha notável desde seu retorno à primeira divisão. A equipe não conseguiu uma vitória nos últimos seis jogos e está sete pontos atrás do Luton Town, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. No entanto, na rodada anterior, em partida disputada no Turf Moor, eles conquistaram um empate heroico de 2 a 2 contra o Fulham.

Provável escalação do Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk e Joe Gomez (Robertson); Curtis Jones, Alexis Mac Allister e Gravenberch; Gakpo, Jota e Luis Díaz (Salah).

Técnico : Jürgen Klopp.

Provável escalação do Burnley

Trafford; Assignon, O'Shea, Ekdal e Vitinho; Berge, Ramsey, Odobert e Brownhill; Foster e Amdouni (Fofana).

Técnico : Vincent Kompany.

Onde assistir ao vivo o jogo do Liverpool pela Premier League?

O jogo deste sabado, às 12h, entre Liverpool x Burnley terá transmissão ao vivo no Star+.

Onde assistir online ao jogo do Liverpool?

O jogo terá transmissão online no Star+.