Liverpool x Brighton: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Liverpool e Brighton se enfrentam neste domingo, 31, às 10h, no Anfield Road, na Inglaterra. A partida é válida pela 30º rodada da Premier League e terá transmissão do Star+.

Os Reds ocupam a segunda posição na tabela, com 64 pontos, enquanto o time visitante está na oitava posição, com 42 pontos.

O Liverpool está determinado a recuperar a liderança depois de ser ultrapassado pelo Arsenal nos critérios de desempate, devido à desvantagem no confronto direto entre as equipes. Com exceção do goleiro Alisson, ainda lesionado, os Reds devem contar com suas principais estrelas em campo, incluindo Salah, que contribuiu com 24 participações em gol durante o campeonato.

Por outro lado, o Brighton, que tem tido resultados inconsistentes nesta fase final da competição, está fora da disputa por vagas em competições europeias. Com a ausência do brasileiro João Pedro, que está lesionado, Evan Ferguson, um dos vice-artilheiros da equipe, deverá ser a referência no ataque, com Adingra e Ansu Fati atuando como meias armadores.

Onde assistir ao vivo o jogo do Liverpool x Brighton hoje pela Premier League?

O jogo deste domingo, às 10h , entre Liverpool x Brighton terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do Liverpool x Brighton hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Liverpool

Kelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk e Robertson; MacAllister, Endo e Szoboszlai; Salah, Núñez e Díaz.

Provável escalação do Brighton

Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk e Estupiñan; Baleba e Enciso; Ansu Fati, Gross e Adingra; Ferguson.