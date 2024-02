Liverpool faz proposta para Xabi Alonso assumir o clube ao fim da temporada, diz jornal

Depois de algumas semanas de especulação, Xabi Alonso, um dos principais treinadores do futebol mundial no momento, recebeu uma proposta oficial do Liverpool para assumir o clube na próxima temporada. Após ser informado que Jurgen Klopp não seguiria na equipe, o time foi ao mercado e definiu o técnico do líder isolado da Bundesliga, o Bayer Leverkusen, como prioridade.

Segundo o jornal a alemão Bild, nesta quarta-feira a especulação foi oficializada no papel, com uma proposta que foi entregue ao agente de Xabi Alonso, Iñaki Ibáñez. Ainda de acordo com a publicação, o Bayer já está ciente da investida, mas segue confiante que o treinador recusará o convite.

Xabi Alonso tem contrato com o Bayer até 2026, mas já é especulado em diversos clubes, como o também alemão Bayern de Munique.

Em janeiro, quando Klopp anunciou que deixaria o Liverpool ao fim da temporada, o espanhol comentou sobre o assunto, fez questão de enaltecer o trabalho do alemão e se esquivou de falar sobre seu futuro.

— Antes de mais nada foi uma surpresa. Tenho muito respeito pelo Jurgen, de antes dele ir para o Liverpool e nos anos seguintes, por tudo o que já conquistou lá — afirmou Xabi. — De momento estou muito feliz aqui (no Leverkusen). Estou desfrutando do meu trabalho, cada dia e cada jogo são um desafio. Estamos aproveitando muito este caminho desafiante e intenso. Por isso, no momento não estou pensando no que vem depois. Só penso no agora. Estou num lugar incrível, e me divertindo muito. A especulação é natural, mas o meu foco é o Bayer.

Xabi está em sua segunda temporada no comando do Leverkusen. Atualmente, o clube lidera o Campeonato Alemão, com 61 pontos (oito à frente do Bayern de Munique). O time do treinador espanhol ainda está vivo na Copa da Alemanha (tendo pela frente o Fortuna Dusseldorf nas semifinais) e na Liga Europa (na qual enfrenta o Qarabag, do Azerbaijão, nas oitavas do torneio)