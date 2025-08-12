Esporte

Liga Forte União amplia contratos de transmissão do Brasileirão com Record e CazéTV até 2029

A projeção financeira aponta que o bloco poderá arrecadar R$ 2,2 bilhões

LFU conta com 29 times associados (Divulgação)

LFU conta com 29 times associados (Divulgação)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 19h35.

Última atualização em 12 de agosto de 2025 às 19h56.

A Liga Forte União (LFU) anunciou a extensão dos contratos de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro com a Record e a CazéTV. Inicialmente válidos até 2027, os acordos agora se estendem até 2029. A projeção financeira aponta que o bloco poderá arrecadar R$ 2,2 bilhões em 2029, valor que será distribuído entre os clubes participantes.

O montante inclui também os contratos já vigentes com Amazon e Grupo Globo, que possuem validade de cinco anos. A nova estimativa representa o dobro da receita obtida com direitos de transmissão em 2024, quando os clubes da LFU dividiram R$ 1,1 bilhão.

Corinthians é o principal beneficiado

O Corinthians desponta como o principal beneficiado do novo acordo. O clube paulista deve receber R$ 300 milhões em 2029, superando os R$ 225 milhões recebidos em 2024 e os R$ 250 milhões previstos para a temporada atual. Em julho, o Conselho de Orientação (CORI) do Corinthians aprovou a antecipação de R$ 57 milhões junto à LFU para aliviar a crise financeira enfrentada pela equipe.

Além do Corinthians, integram a LFU na Série A os clubes Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Juventude, Sport, Ceará e Mirassol. Já nas divisões inferiores, o bloco conta com Athletico-PR, Atlético-GO, Cuiabá, Criciúma, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA, Operário, Ituano, Novorizontino, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto.

Acompanhe tudo sobre:Futebol

Mais de Esporte

América de Cali x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

Copa do Brasil 2025: veja quanto o campeão do torneio pode receber

Corinthians sofre 'transfer ban' e fica proibido de contratar jogadores até pagar dívida milionária

Atlético Nacional x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Mais na Exame

Economia

Lula confirma linha de crédito de R$ 30 bi para exportadores afetados pelas tarifas de Trump

Negócios

Aos 33 anos, ele largou o emprego para seguir um sonho — agora lucra US$ 633 milhões ao ano

Mercados

Cargill registra menor receita em quatro anos devido à queda nos preços das safras

Carreira

Salários de até R$ 96 mil: veja as 12 profissões para quem pensa com lógica