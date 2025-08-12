Liga Forte União amplia contratos de transmissão do Brasileirão com Record e CazéTV até 2029

A Liga Forte União (LFU) anunciou a extensão dos contratos de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro com a Record e a CazéTV. Inicialmente válidos até 2027, os acordos agora se estendem até 2029. A projeção financeira aponta que o bloco poderá arrecadar R$ 2,2 bilhões em 2029, valor que será distribuído entre os clubes participantes.

O montante inclui também os contratos já vigentes com Amazon e Grupo Globo, que possuem validade de cinco anos. A nova estimativa representa o dobro da receita obtida com direitos de transmissão em 2024, quando os clubes da LFU dividiram R$ 1,1 bilhão.

Corinthians é o principal beneficiado

O Corinthians desponta como o principal beneficiado do novo acordo. O clube paulista deve receber R$ 300 milhões em 2029, superando os R$ 225 milhões recebidos em 2024 e os R$ 250 milhões previstos para a temporada atual. Em julho, o Conselho de Orientação (CORI) do Corinthians aprovou a antecipação de R$ 57 milhões junto à LFU para aliviar a crise financeira enfrentada pela equipe.

Além do Corinthians, integram a LFU na Série A os clubes Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Juventude, Sport, Ceará e Mirassol. Já nas divisões inferiores, o bloco conta com Athletico-PR, Atlético-GO, Cuiabá, Criciúma, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA, Operário, Ituano, Novorizontino, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto.