Liechtenstein x Portugal: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Eurocopa

Liechtenstein e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira, 16, às 16h45, no Rheinpark Stadion, em Liechtenstein. A partida é válida pela 9ª rodada das Eliminatórias Uefa Euro.

A seleção portuguesa encara a Liechtenstein mirando manter o 100% de aproveitamento nas Eliminatórias. A equipe está na primeira colocação do Grupo J com 24 pontos e vem de vitória com goleada diante da Bósnia-Herzegovina.

Já o Liechtenstein, lanterna do grupo e sem pontuar na competição, busca sua primeira vitória.

Escalação de Portugal contra a Portugal

Diego Costa, Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Dalot; Bruno Fernandes, Danilo Pereira e Bernardo Silva; Rafael Leão, Diogo Jota e Gonçalo Ramos (Cristiano Ronaldo)

Escalação da Liechtenstein contra o Portugal

Buchel; Wolfinger, Beck, Traber, Malin, Goppel; Luchinger, Wieser, Sele; Salanovic, Saglam

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo de Portugal hoje pelas Eliminatórias Eurocopa 2024?

O jogo desta quinta-feira, às 16h45, entre Liechtenstein e Portugal terá transmissão na ESPN e Star+.

Como assistir online Liechtenstein x Portugal hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+

Qual é o próximo jogo do Portugal ?