Líder da La Liga, Girona tem destaque brasileiro revelado por executivo da Ferroviária

O surpreendente Girona vem abalando a Espanha. Nesta quarta-feira, 28, a equipe venceu o Villarreal por 2x1, de virada, fora de casa, e assumiu a liderança da La Liga após sete jogos disputados, com 19 pontos. Está à frente dos poderosos Real Madrid, com 18 pontos, e Barcelona, com 17. E o principal destaque da modesta surpresa espanhola é um brasileiro: o atacante Savinho. Em sete jogos, ele marcou dois gols e deu quatro assistências em sete rodadas, a última sobre o Villarreal, ao dar o passe para o gol marcado por Dovbyk, aos 11 do segundo tempo.

Quem é Savinho?

Savinho é o jogador brasileiro com mais participações em gols nas principais ligas da Europa, 4, e também com mais assistências nas cinco principais ligas do futebol europeu. Além disso, neste mês de setembro ele foi indicado pela LaLiga a melhor atleta da competição.

Com apenas 19 anos, o jogador é cria da base do Atlético-MG. Em junho de 2022, foi vendido ao Troyes, da França, por 6,5 milhões de euros (R$ 34,1 milhões). Posteriormente foi adquirido pelo foi negociado com o Grupo City e repassado ao PSV Eindhoven, da Holanda, clube que é controlado pela instituição inglesa. No time holandês, atuou em 18 partidas, marcando dois gols e dando quatro assistências.

Júnior Chávare, que era o executivo de futebol do Atlético Mineiro quando Savinho estava no sub-15 do Galo, conta como foi o processo de transição até o time principal junto com o técnico Jorge Sampaoli, hoje no Flamengo.

“Quando o Sampaoli chegou, Savinho foi imediatamente para a equipe de ‘sparring’ do profissional, para passar por um processo de amadurecimento. Ele teve menos minutos com a camisa do Galo do que era esperado, porque a concorrência era muito forte e o atleta subiu muito cedo para a equipe profissional. É um jogador que ainda está se desenvolvendo, mas que tem tudo para dar certo no exterior”, afirma.

Chávare, que foi executivo da base do Grêmio e ajudou a revelar e lapidar atletas como Luan, Ramiro, Walace, Wendell, Alex Telles, Pedro Rocha, Everton Cebolinha, Léo Jardim, Pepê, Arthur, Ferreira, Tetê, e São Paulo, com destaque para Eder Militão, Antony, Luiz Araújo, Rodrigo Nestor, Diego Costa e David Neres, entende que a maturidade do jovem atleta deve fazer ele ter voos maiores na carreira.

"Nós já sabíamos que o Savinho era uma preciosidade. Ele foi titular nas seleções de base e sempre foi diferente. É um atleta profissional, com uma cabeça excelente, que tem tudo para fazer sucesso no exterior, jogar nos maiores clubes do mundo e ser protagonista por lá”, complementa ele. Atualmente, Chávare é diretor executivo da Ferroviária-SP e foi peça fundamental ao levar o time do interior paulista a conquistar uma vaga à Série C do Campeonato Brasileiro.

A próxima rodada marca justamente o encontro entre as duas melhores equipes do Campeonato Espanhol: Girona x Real Madrid, que se enfrentam sábado (30), às 13h30, na casa do Girona.