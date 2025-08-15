Libertadores: Palmeiras goleia Universitario por 4 a 0 e ganha vantagem para jogo de volta

Palmeiras: José Lopez comemora o quarto gol da partida do jogo de ida nas oitavas de final da Libertadores, contra o peruano Universitario, em 14 de agosto de 2025. ( Raul Sifuentes/Getty Images)
15 de agosto de 2025
Liderado pela dupla letal Vítor Roque e José Manuel López, o Palmeiras goleou o Universitario por 4 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, disputado nesta quinta-feira (14), em Lima.
Em mais uma demonstração de que é um dos favoritos ao título, o Verdão abriu vantagem logo no início, com gols de Gustavo Gómez aos 7 minutos, López (12' e 75') e Roque (30').
O resultado silenciou os mais de 55 mil torcedores que lotaram o Estádio Monumental de Lima, palco da final da Libertadores em 29 de novembro.
Os primeiros minutos foram marcados pela festa da torcida local, mas o otimismo durou pouco. Aos sete minutos, um pênalti convertido por Gustavo Gómez abriu o placar, após falta em Vítor Roque cometida por Matías di Benedetto.
Aos 12 minutos, López recebeu passe de Roque, driblou três zagueiros e ampliou. A equipe comandada por Abel Ferreira seguiu com intensidade, e aos 30 minutos Roque fez o terceiro, com um chute de pé esquerdo após lançamento de Joaquín Piquerez.
O Universitario quase descontou aos 25 minutos, com cabeçada de Alex Valera que passou rente à trave.
No segundo tempo, o ritmo do Palmeiras continuou forte. Aos 50 minutos, Williams Riveros foi expulso após derrubar López em contra-ataque. Inicialmente punido com cartão amarelo, teve a penalidade revista pelo VAR e convertida em vermelho.
Com um a menos, os peruanos recuaram, mas aos 75 minutos López marcou o quarto gol, aproveitando rebote. O lance foi revisado pelo VAR e validado.
A classificação ficou bem encaminhada antes da partida de volta, marcada para a próxima quinta-feira, em São Paulo. O vencedor enfrentará River Plate ou Libertad nas quartas.
Universitario: Sebastián Britos; Andy Polo Andrade, Aldo Corzo (cap), Williams Riveros, Matias Di Benedetto, César Inga; Martín Pérez Guedes (Jose Carabali 57'), Rodrigo Ureña (Jorge Murrugarra 46'), Jairo Concha (Jesús Castillo Molina 66'); Alex Valera (Diego Churín 66'), Edison Flores (Jairo Velez Cedeno 78'). Técnico: Jorge Fossati.
Palmeiras: Weverton; Agustin Giay, Gustavo Gomez (cap), Micael Santos Silva, Joaquín Piquerez; Jose Manuel Lopez (Allan Elias 80'), Emiliano Martinez, Mauricio Magalhães Prado (Facundo Torres 62'), Lucas Evangelista (Anibal Moreno 73'), Ramón Sosa Acosta (Felipe Anderson 62'); Vitor Hugo Roque Ferreira (Luighi 80'). Técnico: Abel Ferreira.