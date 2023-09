Libertadores e Sul-Americana: saiba o que as casas de apostas apontam para as competições

Nesta semana, os campeonatos internacionais pedem passagem e a bola rola pelas semifinais da Copa Libertadores e da Sul-Americana. Nesta terça-feira, 26, o Corinthians e o Fortaleza abrem os confrontos e protagonizam um embate brasileiro, na Neo Química Arena, às 21h30, pela Copa Sul-Americana.

Já pela Libertadores, o Fluminense recebe o Internacional, na quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã. Do outro lado da chave, o Palmeiras visita o Boca Juniors, na tradicional La Bombonera, na quinta-feira (28), às 21h30.

Para o confronto da Sul-Americana, as plataformas de apostas apontam favoritismo alvinegro, mas com forte equilíbrio. O Corinthians tem a vantagem de jogar diante de sua torcida para tentar encaminhar uma classificação para a finalíssima. O Fortaleza, que possui a melhor campanha da competição entre os quatro times ainda vivos na briga pelo título, vem para São Paulo com o objetivo de estragar os planos da equipe mandante.

Consultadas, Bet7k, Casa de Apostas, Esportes da Sorte, Galera.bet, PlayGreen e Onabet apresentam as seguintes cotações:

Sul Americana - Corinthians x Fortaleza:

Bet7K - Corinthians 2.38 x Fortaleza 3.20

Casa de Apostas - Corinthians 2.38 x Fortaleza 3.14

3.14 Esportes da Sorte - Corinthians 2.42 x Fortaleza 3.26

Galera.bet - Corinthians 2.40 x Fortaleza 3.20

PlayGreen - Corinthians 2.30 x Fortaleza 3.05

Onabet - Corinthians 2.45 x Fortaleza 3.20

No confronto que abre as semifinais da Libertadores, o Flu é favorito para as casas de apostas. O tricolor carioca vai em busca do título inédito da competição e, caso avance para a final, terá a oportunidade de levantar a taça na sua cidade, uma vez que a grande decisão será realizada no Maracanã. Por outro lado, o Inter almeja vencer esta edição do torneio mais importante do continente e entrar no seleto grupo dos tricampeões da América.

Libertadores - Fluminense x Internacional:

Bet7K - Fluminense 1.75 x Internacional 5.20

Casa de Apostas - Fluminense 1.76 x Internacional 4.67

Esportes da Sorte - Fluminense 1.82 x Internacional 4.67

Galera.bet - Fluminense 1.85 x Internacional 4.50

PlayGreen - Fluminense 1.80 x Internacional 4.30

Onabet - Fluminense 1.80 x Internacional 4.30

Do outro lado da chave da Copa Libertadores, o Palmeiras é favorito em uma partida bastante equilibrada, de acordo com as casas de apostas. O alviverde visita o Boca Juniors, na Argentina, e apresenta as menores cotações nas plataformas. Com a melhor campanha da fase de grupos e participação na semifinal pelo quarto ano seguido, o clube deseja se tornar o primeiro time do país a ostentar o título de tetracampeão da competição.

Libertadores - Boca Juniors x Palmeiras: