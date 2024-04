Libertadores e Sul-americana: Brasil tem oito clubes entre 10 mais valiosos da América; veja ranking

As fases de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana terão início nesta terça-feira, 2, e o futebol brasileiro tem grande chance de manter a hegemonia no continente. Afinal, segundo estudo do Transfermarket, plataforma de cobertura de futebol internacional, o país tem oito dos 10 elencos mais valiosos da América do Sul.

O Palmeiras é a equipe mais cara, com valor de mercado estimado em € 209 milhões (R$ 1,136 bilhão), seguida pelo Flamengo (€ 172,6 milhões/ R$ 935,4 milhões) e Corinthians (€ 114,8 milhões / R$ 620 milhões). Os dois “estrangeiros” que estão na lista são argentinos. O River Plate é o quinto mais valioso (€ 97,6 milhões / R$ 527,5 milhões), enquanto o Boca Juniors é o nono na relação (€ 76,8 milhões / R$ 413,3 milhões).

Dentro de campo, esse poderio financeiro tem feito toda a diferença. No principal torneio do continente, por exemplo, os últimos cinco campeões foram brasileiros: Flamengo (2019 e 2022), Palmeiras (2020 e 2021), além do Fluminense em 2023.

O recente sucesso desportivo também tem sido sinônimo de mais dinheiro para os brasileiros, que levam premiações maiores, como os R$ 90 milhões conquistados pelo Fluminense ao vencer a Libertadores em 2023. Já em 2024, as cifras serão na casa dos R$ 117 milhões. Nesse cenário, Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência especializada em experiências esportivas e parceira oficial da Conmebol, destaca a influência de a Libertadores ser cada vez mais compreendida como um produto.

“A final única, por exemplo, possibilita engrandecer o espetáculo e potencializar o faturamento, ao facilitar a abordagem comercial com patrocinadores e os direitos de transmissão. Na decisão da Libertadores de 2023, foi registrada a maior bilheteria da história do futebol brasileiro e sou capaz de apostar que esse ano o número será ainda maior - e, tenho certeza que nossas ativações e pacotes de viagem terão cada vez mais relevância para contribuir com o potencial desse resultado financeiro”, afirma.

Em 2024, sete times disputarão a Libertadores (Flamengo, Palmeiras, Fluminense, São Paulo, Atlético-MG, Grêmio e Botafogo). Outros sete estarão na Sul-Americana (Corinthians, Bragantino, Athletico-PR, Internacional, Fortaleza, Cuiabá e Cruzeiro).

Especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolf Sports, Fábio Wolff cita a questão econômica como fator preponderante para o recente domínio brasileiro.

“O Brasil tem o maior poderio econômico do continente. Com isso, os clubes conseguem movimentar cifras muito maiores que seus concorrentes e isso acaba se refletindo em campo”, disse.

Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports, empresa de entretenimento norte-americana comandada pelo cantor Jay-Z, seguiu pela mesma linha de raciocínio e ainda lembrou do momento difícil vivido pelos argentinos.

“Vimos a economia argentina ser depreciada ao longo de décadas. Aqui no Brasil, ao contrário, tivemos o benefício do controle inflacionário e outras medidas que fizeram os nossos clubes se afastarem muito dos argentinos. Foi um processo que não foi capitaneado pelos clubes, mas decorrente das reformas estruturais pelas quais passamos, e eles não. Nossos clubes não foram melhor administrados do que os deles”, ressaltou.

Para fechar, Renê Salviano, CEO da Heatmap, lembrou de outro fator para explicar o momento altamente favorável.

“Nos últimos anos, tem acontecido uma profissionalização em todas as camadas do futebol brasileiro. Isso reforça ainda mais a possibilidade de o domínio continuar por muitos e muitos anos. Uma boa gestão fora das quatro linhas resulta em títulos dentro de campo”, analisou o especialista em marketing esportivo.

Com toda essa diferença de poderio financeiro em relação aos vizinhos, o Brasil ainda se destaca, em nível mundial, nas contratações durante a primeira janela de transferências do ano. Também conforme o Transfermarkt, durante o período, os clubes da série A do Brasileirão foram os que mais investiram na aquisição de reforços em todo o mundo, com cerca de R$ 1,1 bilhão gastos.

Entre as ligas sul-americanas, a primeira divisão argentina vem na sequência, em nono lugar no ranking mundial, com investimento de R$ 335 milhões. Fechando o pódio, vem a liga equatoriana, apenas na 39ª colocação global, com aporte na casa dos R$ 16 milhões.

Apesar do cenário econômico ser favorável ao Brasil, na Copa Sul-Americana, por sua vez, o retrospecto é mais equilibrado dentro de campo, com apenas uma vitória brasileira nas últimas três edições. Neste ano, a projeção dos participantes é por uma maior competitividade para o torneio, que terá outras equipes de destaque, principalmente da Argentina, como Defensa Y Justicia, Boca Juniors, Argentinos Juniors e Racing.

“A Copa Sul-Americana tem, cada vez mais, um nível de competitividade crescente. Neste ano, por exemplo, temos uma série de equipes campeãs da Libertadores, casos de Boca Juniors, Racing, Internacional, Corinthians, Cruzeiro e Olímpia. Entramos nesta disputa buscando avançar, com a meta de fazer uma boa campanha e poder seguir tendo um nível de protagonismo dentro da disputa", afirma Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

“A Copa Sul-Americana, para nós, é mais um objetivo neste ano. Além da premiação, trata-se de um torneio que conta com um peso muito grande, e que neste ano reúne clubes de extrema relevância, muitos deles campeões da Copa Libertadores. Esperamos fazer uma grande campanha”, destaca Felipe Becker, vice-presidente de futebol do Internacional, clube campeão da competição em 2008.

Confira a lista dos dez clubes mais valiosos da América do Sul:

Palmeiras (BRA): € 209 milhões / R$ 1,136 bilhão Flamengo (BRA): € 172,6 milhões/ R$ 935,4 milhões Corinthians (BRA): € 114,8 milhões / R$ 620 milhões Fluminense (BRA): € 106,6 milhões / R$ 576,6 milhões River Plate (ARG): € 97,6 milhões / R$ 527,5 milhões Internacional (BRA): € 97,1 milhões / R$ 527,6 milhões Atlético-MG (BRA): € 89,1 milhões / R$ 484,3 milhões São Paulo (BRA): € 87,6 milhões / R$ 473,2 milhões Boca Juniors (ARG): € 76,8 milhões / R$ 413,3 milhões Grêmio (BRA): € 73,7 milhões / R$ 397,1 milhões

