Libertadores 2024: AFA anuncia que final será em Buenos Aires

A Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou, nesta terça-feira, que a cidade de Buenos Aires, na Argentina, será a sede da final da Copa Libertadores de 2024. A entidade se antecipou e emitiu o comunicado antes mesmo da própria Conmebol, mas não disse qual será o estádio que receberá a decisão.

"É oficial: Buenos Aires sediará a final da Copa Libertadores 2024. Que alegria receber você em nosso país, Conmebol!", escreveu a Federação Argentina.

De acordo com o ge, a Conmebol vai fazer uma mudança na maneira como escolhe os locais que abrigam as finais de seus torneios de clubes. Em vez de anunciar o estádio, a entidade vai definir apenas cidade, tendo assim mais liberdade para escolher o estádio de acordo com os times classificados.

Embora o estádio ainda não tenha sido anunciado, a tendência natural é que a final da Libertadores seja no estádio Mas Monumental, do River Plate, recentemente reformado e com 83 mil lugares, o maior da América do Sul.

A Libertadores será decidida em uma final única pelo sexto ano consecutivo e pela primeira vez a decisão acontecerá na Argentina. Antes, as finais foram disputadas no Estádio Monumental, no Peru, no Estádio Centenário, no Uruguai, no Estádio Monumental de Barcelona, no Equador, e duas vezes no Maracanã, no Brasil.