Libertadores: Conmebol confirma horário da final entre Fluminense e Boca Juniors

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) informou que a final da Copa Libertadores, que será disputada entre Fluminense e Boca Juniors (Argentina) no estádio do Maracanã.

Qual o horário da final da Libertadores?

A final será disputada no dia 4 de novembro, às 17h (horário de Brasília).

Fluminense na final da Libertadores

Após superar o Internacional nas semifinais, o Tricolor retorna a uma final de Copa Libertadores após um hiato de 15 anos. Esta será a segunda oportunidade de a equipe das Laranjeiras jogar pelo inédito título da Libertadores, após ficar no quase ao ser superado pela LDU (Equador) em pleno estádio do Maracanã no ano de 2008.

Boca Juniors na final da Libertadores

Já a equipe argentina chega à sua 12ª final da Libertadores, a primeira desde 2018, empatando todos os confrontos do mata-mata: contra o Nacional (Uruguai) nas oitavas, o Racing (Argentina) nas quartas e o Palmeiras na semifinal.