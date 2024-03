Libertadores 2024: veja classificados, potes e como será o sorteio dos grupos

A Libertadores já tem todos os seus times classificados para a fase de grupo. Nesta quinta-feira, 14, o Nacional (URU) bateu o Always Read e garantiu a última vaga. Ao todo 32 times disputarão a competição, com sorteio dos grupos na próxima segunda-feira, 18, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Na última quarta-feira, 13, o Botafogo carimbou o seu passaporte ao bater o RB Bragantino. Com isso ele se junta a Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Atlético MG, Fluminense e Grêmio como representantes brasileiros.

Quando será o sorteio da Libertadores e como ficaram os potes?

O sorteio da Libertadores será realizado na próxima segunda-feira, 18, às 20h, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Das oito equipes brasileiras, apenas duas não estão no pote 1, que são Atlético MG e Botafogo.

Pote 1

Fluminense (Grupo A)

Palmeiras

River Plate-ARG

Flamengo

Grêmio

Peñarol-URU

São Paulo

LDU-EQU

Pote 2

Atlético-MG

Independiente Del Valle-EQU

Libertad-PAR

Cerro Porteño-PAR

Estudiantes-ARG

Barcelona-EQU

Bolívar-BOL

Junior Barranquilla-COL

Pote 3

San Lorenzo-ARG

The Strongest-BOL

Universitario-PER

Deportivo Táchira-VEN

Rosario Central-ARG

Alianza Lima-PER

Millonarios-COL

Talleres-ARG

Pote 4

Caracas-VEN

Huachipato-CHI

Cobresal-CHI

Liverpool-URU

Palestino-CHI

Botafogo

Colo Colo-CHL

Nacional-URU

Como funcionará o sorteio?

O Fluminense, que é o atual campeão, encabeça o Grupo A. O sorteio começa pelo Pote 1 com os cabeças de chave do grupo, e posteriomente os outros potes.

Quando começa a fase de grupos da Libertadores?

A fase de grupos da Libertadores começa no dia 3 de abril.