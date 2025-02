LFU gera 1,7 bilhão por ano de receita com contratos de direitos de transmissão da Série A

O Grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão do pacote remanescente de jogos da Liga Forte União (LFU) no Campeonato Brasileiro para o ciclo 2025-2029. O contrato de cinco anos prevê a exibição de quatro jogos exclusivos por rodada e um jogo não exclusivo, este último obrigatoriamente no Premiere.

Com essa negociação, a LFU concluiu as vendas dos direitos de transmissão do Brasileirão para o próximo ciclo, com um valor histórico, representando um crescimento de 55% em relação ao valor que os clubes da LFU receberam em 2024.

Além de assegurar a Globo em todas as plataformas e a Record em TV Aberta, o processo de vendas atraiu, também, duas das maiores empresas do mundo, Amazon e Google, que, pela primeira vez, investem em direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, maior e mais valiosa competição do futebol nacional. O investimento desses gigantes globais reforça a atratividade do produto e amplia o alcance da competição para audiências de todas as idades e perfis.

O presidente do Sport Club Internacional, Alessandro Barcellos, comemorou a conclusão da venda dos direitos de transmissão do Brasileirão para o próximo ciclo:

"Celebramos a maior venda conjunta de direitos de transmissão já realizada na história do futebol brasileiro. Ressalto a importância do trabalho e da união entre os clubes nesse processo e acredito que demos um passo fundamental para que, no futuro, os blocos comerciais possam convergir para uma liga única, fortalecendo ainda mais a organização dos nossos campeonatos. Além da presença de dois grandes grupos nacionais, Globo e Record, a entrada de players como Google (YouTube) e Amazon, que demonstraram um enorme interesse pelo nosso produto, reafirma o potencial do futebol brasileiro e sua capacidade de atingir novas audiências no cenário global. Tenho certeza de que estamos diante de um marco histórico para o nosso futebol."