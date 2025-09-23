Levante x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Repórter
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10h38.
O Levante e o Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira, 23, às 16h30, no Estádio Ciudad de Valencia, em Valência. A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+.
O Real Madrid, sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, vive um início de temporada perfeito, com seis vitórias em seis jogos em todas as competições. A equipe tem se destacado pela solidez defensiva, não sofrendo mais de um gol em nenhuma partida, e chega embalada após a vitória sobre o Espanyol.
Já o Levante, recém-promovido à La Liga, chega para o confronto em seu melhor momento na temporada. Após um início difícil com três derrotas, a equipe do técnico Julián Calero se recuperou, conquistando quatro pontos nos últimos dois jogos, incluindo uma goleada por 4 a 0 sobre o Girona.
Ryan; Toljan, Elgezabal, Moreno, Sanchez; Vencedor, Olasagasti, Rey; Alvarez, Romero, Etta Eyong.
Courtois; Carvajal, Huijsen, Militao, Carreras; Valverde, Tchouameni; Diaz, Guler, Vinicius; Mbappe.